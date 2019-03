ATALANTA, GASPERINI: "PER LA CHAMPIONS CI SIAMO ANCHE NOI"

31/03/2019

"Sono soddisfatto per tutto. Dopo la sosta ci sono sempre delle incognite e invece la squadra ha giocato davvero molto bene. Questa partita è molto pesante per noi. Giocando così, l'autostima aumenta ulteriormente". Il tecnico dell'Atalanta Gasperini è molto soddisfatto dopo la vittoria in rimonta sul Parma. La Champions? Siamo in tante, meritiamo tutte di sognare. Noi in questo momento siamo coi piedi ben piantati in terra, perché la concorrenza è tanta e di qualità. Però noi ci siamo, e siamo pronti. Zapata? E' straordinario".