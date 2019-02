ATALANTA, GASPERINI: "COL TORINO SCONTRO DIRETTO, MA PENSIAMO ANCHE ALLA FIORENTINA"

22/02/2019

Gian Piero Gasperini vuole che l'Atalanta cancelli la delusione patita contro il Milan e riparta "da Torino con grande concentrazione". "Dalla partita con il Milan noi dobbiamo imparare che dobbiamo essere più forti degli episodi. Il campionato è molto lungo, la classifica è molto buona e noi siamo lì in un momento importante", ha detto. Sulla sfida con i granata: ""Affrontiamo un'altra diretta concorrente in una partita importante come saranno le altre. Il Torino giocherà le sue carte, viene da un risultato importante a Napoli e vincendo ci raggiungerebbe. Ma noi di contro abbiamo l'opportunità di allontanare una diretta concorrente". Poi toccherà alla Fiorentina in Coppa Italia. "Non facciamo differenze: in questo momento tutte le partite sono importanti".