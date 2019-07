ATALANTA, CINQUE GOL IN AMICHEVOLE

14/07/2019

Vittoria per 5-1 (4-1 a metà partita) per l'Atalanta sulla Rappresentativa Città di Clusone, una mista di dilettanti locali di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, nel primo test del ritiro, in due tempi da 35' e 30'. A segno nella prima frazione Barrow (10' e 31') su lancio di Gomez e in slalom solitario col sinistro, Borlini (14'), su rigore (fallo di Pessina su Carobbio) per i seriani, Gomez (15') dal limite e Colley (33') su passaggio filtrante di Ibañez. Nella ripresa, con esordio del neoacquisto Luis Muriel (21' al posto di Gomez), chiude il 2002 Traore (10') su assist dal fondo di Reca. Mancini e Zapata devono ancora aggregarsi al gruppo. Giovedi' 18 luglio (ore 17) i nerazzurri affronteranno il Brusaporto (Serie D) per il Trofeo Fra.Mar., mentre domenica prossima sara' ospite il Renate (serie C).