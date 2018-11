ATALANTA, CALDARA: "DIMOSTRATO DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA"

17 dicembre 2017

Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Premium dopo il 3-3 contro la Lazio: "Abbiamo fatto 25 minuti alla grande, poi abbiamo concesso un’occasione alla Lazio che è riuscita a segnare. Peccato perché volevamo vincere ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. I match della Juventus? Le partite le guardo, devo ancora aspettare sei mesi ma le gare della Juve le guardo. Credo che sia ancora la favorita per questo campionato, anche se Napoli, Roma e Inter stanno andando alla grande. A quanti gol voglio arrivare in campionato? Non lo so, gioco per difendere poi ogni volta che segno sono felice. Non penso tutti i giorni al gol. Era Conti che l’anno scorso aveva fatto la scommessa. Con Andrea ci sentiamo ogni giorno e oggi mi ha scritto di segnare: mi spiace molto per il suo infortunio, ha dimostrato di essere il titolare anche per la Nazionale".