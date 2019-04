ATALANTA ACCOLTA DA 2.000 TIFOSI IN AEROPORTO

23/04/2019

Circa duemila tifosi, poco dopo la mezzanotte, tra bandiere, fumogeni, fuochi d'artificio e cori, tra cui spiccano 'Noi vogliamo la Coppa Italia' e 'Noi non siamo napoletani', hanno accolto all'aeroporto di Orio al Serio l'Atalanta di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Napoli allo stadio San Paolo. Era già successo nella prima stagione dell'era di Gian Piero Gasperini, il 26 febbraio di due anni fa (2-0), e anche nella notte tra 2 e 3 gennaio del 2018 in occasione del quarto di Coppa Italia curiosamente dopo lo stesso risultato del posticipo di Pasquetta (2-1). Atterrata in pista alle 23,25, la squadra ha poi sfilato a bordo della corriera coi colori sociali presso la rotatoria all'uscita del padiglione arrivi del "Caravaggio" tra due ali di folla. Tra i più acclamati il tecnico, Gomez e Ilicic. Tra i presenti anche il candidato sindaco di Bergamo del centrodestra Giacomo Stucchi.