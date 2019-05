ATALANTA, 40MILA IN TRASFERTA PER GENOA E COPPA ITALIA

09/05/2019

I tifosi dell'Atalanta sono pronti a un'esodo di massa in vista della partita di sabato contro il Genoa (che si giocherà a Reggio Emilia dopo il via della ristrutturazione dell'Atleti Azzurri d'Italia) e della finale di Coppa Italia a Roma contro la Lazio. In totale si tratta di quasi 40mila persone pronte a sostenere la Dea.