ASTORI, LA DOTT. TONCELLI: "ESTRANEA AI FATTI"

15/07/2019

Per fare luce sulla morte di Davide Astori è stata interrogata oggi, per oltre due ore, la dottoressa Loira Toncelli e al termine del suo interrogatorio ha parlato il suo avvocato, Vincenzo de Franco: "La mia cliente è estranea ai fatti - ha dichiarato il legale - si è limitata a refertare, come le è stato richiesto, i valori di un esame del 2017 a cui lei non aveva partecipato".