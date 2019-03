ASCOLI: SCUSE AI TIFOSI E RITIRO A TEMPO INDETERMINATO

23/03/2019

Scuse ai tifosi e squadra in ritiro. E' questo il provvedimento preso dall'Ascoli subito dopo la pesante sconfitta incassata in Via del Mare contro il Lecce (7-0). "A seguito della pesantissima sconfitta subita con il Lecce, il Club bianconero tutto chiede scusa ai tifosi - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società bianconera - Il Club comunica che la squadra non farà rientro ad Ascoli Piceno e da subito sarà in ritiro a tempo indeterminato".