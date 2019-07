ARGENTINA, ORE DI ANGOSCIA PER BILARDO

19/07/2019

Ore di angoscia per le condizioni di Carlos Bilardo. L'ex tecnico argentino, artefice dell'ultimo titolo mondiale conquistato dall'Albiceleste nel 1986, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte per l'aggravarsi della patologia che l'ha colpito un anno fa. L'81enne ex tecnico è affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia degenerativa che attacca il sistema nervoso provocando demenza e problemi di deambulazione.