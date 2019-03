ARGENTINA, MESSI KO: NIENTE MAROCCO

23/03/2019

Lionel Messi salterà l'amichevole tra Argentina e Marocco in programma la prossima settimana. La 'Pulce' ha riportato un problema agli adduttori nel match del Wanda Metropolitano perso 3-1 contro il Venezuela, che ha coinciso con il suo ritorno in nazionale dal Mondiale di Russia. Per l'attaccante del Barcellona si tratta del riacutizzarsi della pubalgia. Anche Gonzalo Martinez, ha informato la Federcalcio argentina, salterà l'incontro a Tangeri, in programma martedì: per il centrocampista, problema muscolare al bicipite femorale sinistro.