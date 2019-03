AMICHEVOLI: MESSICO E PERU' OK

23/03/2019

Tris del Messico al Cile nell'amichevole disputata a San Diego. 3-1 il risultato in favore di 'El Tricolor', a segno nella ripresa con il rigore di Jimenez e le reti di Moreno e Lozano. Per la Roja, inutile il gol di Castillo. Al Perù basta invece la rete di Cueva dopo quattro minuti per imporsi sul Paraguay ad Harrison. Il Costa Rica si arrende in casa del Guatemala (1-0): decisivo il gol di Cincotta.