ALBERTINI CONTRO LA NUOVA CHAMPIONS: "IL MERITO VA CONQUISTATO"

16/05/2019

Demetrio Albertini non è favorevole al progetto della SuperLega perché "il merito va sempre conquistato sul campo". Il presidente del Settore Tecnico della Figc lo evidenzia a margine di un evento all'Università Cattolica di Milano: "Io in questo caso parlo da sportivo più che da dirigente, ma il merito va sempre conquistato sul campo. Non conta lo status, il blasone, la storia ma va premiato il lavoro, come i dirigenti hanno costruito la squadra e come l'allenatore fa giocare i calciatori. La Champions League è già un campionato elitario. Poi capisco perché qualcuno cerchi di andare in questa direzione, sarebbe più remunerativo per la vendita dei diritti televisivi".