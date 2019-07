ADL: "CHIESTO DI GIOCARE LE PRIME DUE GARE IN TRASFERTA"

12/07/2019

I lavori del San Paolo proseguono un po' a rilento rispetto ai piani e De Laurentiis sta cercando una soluzione per evitare problemi all'avvio della stagione. "Non serve lavorare di faccia ma di pancia: il mio appello va al Commissario Basile, spero mi consegni gli spogliatoi come massima data il 6 agosto - ha spiegato a Sky Sport -. Vanno allestiti e presentati idonei, io ho chiesto di spostare di due partite la nostra prima in casa in Lega. Oltre non possiamo andare: serve che si diano una mossa per mettere in atto le attività che sono ferme da tanti mesi".