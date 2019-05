"CASILLAS STA BENE, LUNEDI' SARA' DIMESSO"

03/05/2019

"L'evoluzione di Casillas è buona, va tutto bene. Siamo preoccupati, ma fortunatamente Iker sta bene e la squadra è con lui". Lo ha detto Sergio Conceicao, allenatore del Porto, parlando delle condizioni di Iker Casillas colto da infarto mercoledì. Sul possibile ritorno in campo del portiere spagnolo, Conceiçao è stato chiaro: "Il calcio è parte della vita, ma la vita stessa è più importante di ogni altra cosa". Intanto oggi Casillas ha ricevuto in ospedale la visita della moglie, Sara Carbonero, e dal presidente di Porto, Pinto da Costa. "Sta bene, è tranquillo. Stiamo seguendo i protocolli medici e non può parlare molto. In linea di principio dovrebbe lasciare l'ospedale lunedì. L'evoluzione continua bene, secondo i piani", ha spiegato la moglie di Casillas come riportato dalla stampa spagnola.