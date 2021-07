Calcio: Monza e Juve si sfidano nel Trofeo Berlusconi, diretta esclusiva su Italia 1

L'AMICHEVOLE

La squadra di Stroppa e quella di Allegri faccia a faccia nella grande classica del calcio estivo che torna dopo sei anni, fischio d'inizio sabato 31 luglio alle 21

Sabato 31 luglio, su Italia 1, alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva, andrà in scena la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi tra il Monza e la Juventus. Trent’anni dopo la prima sfida del 1991 e sei anni dopo l’ultima edizione disputata (nel 2015, ‘Milan-Inter’ 0-1), la grande classica del calcio estivo torna a vivere. Dall’ ‘U-Power Stadium’ di Monza, andrà in scena il match tra il club brianzolo di Silvio Berlusconi e del nuovo allenatore Giovanni Stroppa e la Juventus che ha riabbracciato in panchina Massimiliano Allegri. ansa

Negli anni della presidenza al Milan, la sfida con i bianconeri era il banco di prova per capire le ambizioni della stagione delle due squadre. Ora il Monza, che l’anno scorso ha sfiorato la storica promozione in Serie A sfumata solo ai playoff, testerà la forza della nuova Juve del mister toscano, che in bianconero ha vinto cinque scudetti consecutivi.

La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. In studio, dalle 20.30 ricco prepartita con Monica Bertini. Inviato a bordocampo Gianni Balzarini.

La partita è anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.