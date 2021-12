Calcio, Materazzi risponde a Ibra con un post... "Muto"

Marco Materazzi risponde a Zlatan Ibrahimovic. L'ex difensore dell'Inter ha voluto alimentare il fuoco del derby di Milano ribattendo a distanza all'intervista rilasciata dall'attaccante del Milan, nella quale Matrix viene ricordato come uno che "entrava da dietro per fare male". Sul suo profilo Twitter ha pubblicato due immagini, una della Coppa del Mondo vinta nel 2006, un'altra della Champions League alzata al cielo nel 2010. Il tutto accompagnato da un messaggio in cui Ibra non è citato, anche se il riferimento è chiaro: "Post... MUTO!".