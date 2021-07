Calcio, la Fifa studia delle modifiche al regolamento: dai tempi di 30' alle rimesse con i piedi

ESPERIMENTI IN CORSO

Le novità sono in corso di sperimentazione nel torneo giovanile Future of Football Cup, eventuali cambi di regolamento dovranno essere approvati dall'Ifab

La Fifa prova a guardare al futuro, sperimentando alcune sostanziali modifiche al regolamento del gioco del calcio. Un vero e proprio stravolgimento quello che l'organo di governo del calcio mondiale sta sperimentando in questi giorni alla Future of Football Cup, un torneo per squadre Under 19 al quale prendono parte le giovanili di AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, RB Lipsia e Club Brugge. Non si tratta di semplici accorgimenti per venire incontro all'evoluzione del gioco, ma di cambiamenti rivoluzionari, che in ogni caso dovranno essere prima sottoposti, poi approvati dall'Ifab (International Football Association Board). Solo allora potrebbero essere adottati nel mondo professionistico. Getty Images

TEMPI DI GIOCO

Non più due tempi da 45 minuti, bensì da 30. Niente più minuti di recupero, ma tempo effettivo, come avviene nel basket, quindi con il cronometro che si ferma ogni volta che il gioco viene interrotto.

SOSTITUZIONI

Non più tre a partita (divenute cinque nell'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia), bensì cambi illimitati. Per implementare questa regola sarebbe probabilmente indispensabile rendere effettiva anche quella precedente, al fine di evitare le perdite di tempo.

AMMONIZIONI

I cartellini gialli si trasformebbero in "rossi a tempo": un'ammonizione comporterebbe infatti l'uscita dal campo del calciatore reo del fallo per cinque minuti. La sanzione per il cartellino rosso, invece, rimarrebbe così com'è attualmente.

FALLI LATERALI

Come avviene nel futsal, per effettuare le rimesse laterali si userebbero i piedi e non più le mani.

RIPRESA DEL GIOCO

In occasione di corner, calci di punizione di seconda e rimesse laterali cadrebbe l'obbligo di servire un compagno: chi si incaricherà della battuta potrà toccare il pallone per se stesso e dare rapidamente il via a una nuova azione.