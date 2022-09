Calcio in lutto: è morto 'Maciste' Bolchi, ex giocatore di Inter e Torino

AVEVA 82 ANNI

E' stato anche un ottimo allenatore: ha portato in Serie A Bari, Cesena, Lecce e Reggina

© ipp Nel 1961 è stato il primo giocatore ad apparire sulle figurine Panini. E qui finisce il folklore. Perché Bruno Bolchi, soprannominato 'Maciste' da Gianni Brera per la sua possente struttura fisica, è stato un ottimo mediano dell'Inter, nei primi anni di Herrera, e di Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria. Dopo il ritiro, a 31 anni, nel 1971, ha iniziato la carriera di allenatore che, probabilmente, è stata superiore a quella, comunque di buon livello, da calciatore.

36 anni in panchina in cui si è specializzato in promozioni dalla B alla A (impresa compiuta 4 volte alla guida di Bari, Cesena, Lecce e Reggina). Con i pugliesi, in due anni, dal 1983 al 1985, è riuscito a fare il doppio salto dalla C alla massima serie. Anche in Serie A, comunque, ha saputo mettersi in mostra per la capacità di mantenere la categoria con squadre non certo di altissimo livello. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso da Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole in provincia di Pistoia, dove si era trasferito da tempo.