Calcio, il virus raddoppia il numero di calciatori che soffrono di ansia e depressione

DISTURBI PSICOLOGICI

La depressione come conseguenza dell'emergenza pandemica che ci ha costretto in casa. E, in un rapporto di causa-effetto, uno stato d'ansia crescente. Tra i rischi legati al lockdown quelli di tipo psicologico sono stati, all'inizio almeno, tra i più sottovalutati ma ora, dopo quasi due mesi, non può essere più così. Depressione e stati d'ansia crescenti e accertati che coinvolgono, non potrebbe essere altrimenti, anche gli sportivi. E tra questi ovviamente i calciatori. Lo rivela un sondaggio condotto dalla Fifpro (il sindacato mondiale dei calciatori) e dal centri medico dell'Università di Amsterdam: la percentuale di giocatori professionisti che denunciano sintomi di depressione con il diffondersi del coronavirus è raddoppiata.

Tra il 22 marzo e il 14 aprile, Fifpro e le associazioni di giocatori nazionali affiliate hanno intervistato 1.602 calciatori professionisti in paesi che avevano messo in atto misure drastiche per contenere la diffusione del coronavirus come il confinamento in casa, 1.134 giocatori di sesso maschile, con un'età media di 26 anni, e 468 giocatori di sesso femminile, con un'età media di 23 anni . Il 22% delle giocatrici e il 13% dei giocatori hanno riportato sintomi coerenti con una diagnosi di depressione. Il 18% delle donne e il 16% degli uomini hanno riportato sintomi coerenti con una diagnosi di ansia generalizzata. Nella maggior parte delle ricerche scientifiche, un numero più elevato di donne rispetto agli uomini riporta sintomi di depressione e ansia. La percentuale di giocatori che hanno riportato sintomi era significativamente più alta tra coloro che erano preoccupati per il loro futuro nel settore calcistico.

In una identica ricerca fatta a dicembre e gennaio, prima che la maggior parte delle competizioni calcistiche fossero sospese, intervistando 307 giocatori, era risultato che l'11% delle giocatrici e il 6% dei maschi segnalavano sintomi coerenti con una diagnosi di depressione. I giocatori sono stati intervistati in Australia, Belgio, Botswana, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia, Sudafrica, Svizzera e Stati Uniti. Oltre il 75% dei giocatori intervistati ha riferito di avere accesso a risorse e supporto sufficienti per la propria salute mentale. La maggior parte delle associazioni di giocatori nei 16 paesi intervistati fornisce supporto per la salute mentale a giocatori come una linea di assistenza e l'accesso a consulenti qualificati.