Calcio, i talenti del nuovo millennio: la top 10 dei nati nel 2000

Non ci sono molti dubbi sul fatto che Erling Haaland sia il più forte calciatore nato nel nuovo millennio. La sua inarrestabile escalation e le sue straordinarie medie realizzative lo hanno già reso celebre in tutto il mondo e ne faranno l’oggetto di un’asta milionaria tra i più forti club del continente. L’anno 2000 però ha regalato al calcio altri nomi di altissimo livello, due vestono anche la maglia azzurra (Kean e Tonali) con il Borussia Dortmund che ha la fortuna di avere in casa i due più forti. Certo che anche il Bayern ha visto lungo quando ha deciso di cambiare ruolo ad Alaba per affidare la fascia sinistra al canadese Davies, così come il Wolverhampton (controllato però da Jorge Mendes) ha investito su Pedro Neto che nella Lazio non giocava mai.