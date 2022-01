Il Covid spaventa il calcio: la situazione nelle squadre in giro per l'Europa

IN AGGIORNAMENTO

Dopo la sosta giocatori e staff si sono ritrovati per la ripresa della preparazione, ma i contagi non lasciano tranquille le società

Dopo la pausa natalizia e in attesa dei primi movimenti di mercato, i vari campionati ripartono nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff sono stati infatti sottoposti a tamponi di controllo e le notizie sono state poco incoraggianti, con casi di positività emersi in diverse squadre, non solo in Italia.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra, uno è Musso

Bologna: Molla, Viola, Dominguez, Hickey

Cagliari: Nandez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano

Juventus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur

Milan: Tatarusanu

Napoli: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano e Elmas. Malcuit in quarantena, ma non positivo

Roma: positivi Mayoral, Fuzato e un altro giocatore

Salernitana: positivi 6 giocatori e un membro dello staff

Sampdoria: Augello, Falcone

Sassuolo: positivi 3 giocatori della prima squadra, uno è Peluso, e un membro dello staff

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff

Venezia: positivi 2 tesserati

Verona: Magnani

NAPOLI: PETAGNA NEGATIVO, TORNA IN GRUPPO

Andrea Petagna è risultato negativo stamattina al test per il covid e ha potuto tornare ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni del Napoli. L'attaccante era in quarantena negli ultimi giorni dopo aver appreso di aver frequentato persone poi ammalate di covid. Il Napoli lo ha sottoposto a diversi test avendo poi la conferma della sua negatività. Petagna sarà quindi arrulabile dal tecnico Spalletti per la trasferta del 6 gennaio a Torino contro la Juventus.

SASSUOLO, ALTRI DUE POSITIVI

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento".

MILAN, POSITIVO TATARUSANU

"AC Milan comunica che Ciprian Tătăruşanu è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Ciprian sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie".

ATLETICO: GRIEZMANN GUARITO DAL COVID

Buone notizie per l'Atletico Madrid. Antoine Griezmann, risultato positivo al coronavirus il 30 dicembre scorso, si è negativizzato. Lo annuncia l'attaccante francese sui propri canali social. La squadra di Simeone scenderà in campo mercoledì per la sfida di Copa del Rey contro il Rayo Majadahonda.

LIPSIA, POSITIVI TRE GIOCATORI

Il coronavirus colpisce anche il Lipsia. Andre' Silva e Christopher Nkunku sono risultati positivi al coronavirus mentre si trovavano in vacanza nel loro paese, rispettivamente in Portogallo e in Francia. Al termine del loro isolamento, a fine settimana, torneranno in Germania per sottoporsi a ulteriori tamponi ed esami medici. Ha contratto il Covid-19 anche Solomon Bonnah, risultato positivo nel corso dei controlli del 2 gennaio e attualmente in isolamento. Inoltre, i test a cui si sono sottoposti Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs e Dani Olmo hanno dato esito inconcludente. Tutti e tre verranno nuovamente testati oggi e rimarranno in autoisolamento nell'immediato.

ROMA: FUZATO POSITIVO AL COVID, TRE IN TOTALE

Nuovo caso di Covid nella Roma e ora il totale dei giocatori contagiati sale a tre. "AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore - vaccinato - è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare", si legge nella nota del club giallorosso. Il calciatore risultato positivo è il portiere Daniel Fuzato, il quale era stato isolato già da negativo perché di ritorno dalle vacanze da New York era entrato in contatto con un positivo. Il portiere dunque a scopo precauzionale non è mai stato con il gruppo squadra negli scorsi giorni.

"HA INFETTATO MESSI": INSULTI A UN DJ ARGENTINO

Tutti contro il dj argentino Fernando Palacio insultato sui social perché accusato di aver trasmesso il Covid a Lionel Messi. Fernando Palacio è arrivato al punto di postare un test negativo su Instagram per dimostrare di non aver trasmesso il virus alla stella del calcio argentino. "Colpa sua?", è l'insinuazione ricorrente sui social dopo che il dj argentino ha postato su Instagram una foto scattata con Messi a una festa di una settimana fa, ringraziando il giocatore del Psg e i suoi parenti per avergli permesso di prendervi parte.

VICENZA: IN QUATTRO TORNANO NEGATIVI

Il Vicenza comunica che "dai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio, non sono emerse nuove positivita' al Covid-19 nel gruppo squadra. Inoltre, tre calciatori e un membro dello staff, positivi in precedenza, risultano essere ora negativi e si sottoporranno dunque alle visite di idoneita' per potersi riaggregare al gruppo". Lo rende noto il club.