Calcio donne: Abodi, Gravina e Simonelli ad assemblea Serie A, Cappelletti 'storico'

"Sono felice della presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani oggi in assemblea e della sensibilità del Governo verso il calcio praticato dalle donne - ha aggiunto il presidente della Figc Gabriele Gravina - L'interlocuzione con Abodi rappresenta un valore aggiunto perché conosce bene le dinamiche calcistiche nonché le norme, le regole, le progettualità e le esigenze di tutto il movimento calcistico. Quella di oggi è un'assemblea importante, legata tanto alla sostenibilità quanto alla competitività: sono contento dell'evoluzione di tutto il sistema del calcio giocato dalle donne, che deve essere a voi grato - ha detto Gravina rivolgendosi ai club -, perché il sacrificio delle società di oggi è quello più significativo. Un movimento che cresce grazie al vertice, ma che ha una base fortissima. C'è una nuova concezione del mondo del calcio e come Federazione continueremo a sostenere questo sviluppo garantendo ancora e con grande convinzione gli impegni assunti nelle stagioni precedenti". "Il calcio femminile per crescere ha bisogno di un rapporto che non sia estemporaneo ma sistematico - le parole del Ministro Andrea Abodi - Non è con i sussidi che risolveremo i problemi: accompagneremo il calcio con progetti e risorse affinché il movimento femminile si autosostenga. In assemblea si è parlato di qualche idea che passa attraverso la nuova norma sui diritti audiovisivi perché il calcio professionistico non distingue uomo-donna, ma anche di una misura per i crediti di imposta, con tutte le difficoltà che ci sono per definirla. Sono fiducioso che con il Mef si possa fare un discorso specifico per i crediti di imposta legati al calcio femminile, alle infrastrutture e ai settori giovanili". "È stato un piacere partecipare all'assemblea della Divisione Serie A Femminile - ha dichiarato il presidente Ezio Simonelli - Ringrazio la presidente Cappelletti per l'invito e il presidente Gravina per l'ospitalità. È stata un'occasione preziosa di confronto tra le nostre realtà, resa ancora più significativa dalla presenza del Ministro Abodi, per ribadire l'importanza di promuovere e sostenere la crescita di un movimento che merita sempre maggiore attenzione e investimenti".