Calcio d'estate? Quella volta che Gene Gnocchi raccolse le firme

Gli appassionati sono col fiato sospeso: sarà portato a termine il campionato? In attesa delle decisioni, l'ipotesi di partite giocate sotto il solleone è sempre concreta. Soprattutto per Champions League. In una vecchia puntata di Guida il Campionato, era il 1999, davanti alla prospettiva di un avvio di stagione anticipato per i primi turni di Intertoto, Gene Gnocchi finse in studio una raccolta firme tra i colleghi della Redazione Sportiva. Sandro Piccinini e Gianni Balzarini in prima fila per evitare che le partite compromettessero le vacanze estive già prenotate. Tutto per scherzo, tutto per gioco in un indimenticabile appuntamento della domenica di Italia 1.