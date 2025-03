Calcio, denunciati 12 ultras del Viareggio

La polizia di Forte dei Marmi ha denunciato 12 ultras del Viareggio che si erano presentati, nei pressi dello stadio Buon Riposo di Pozzi di Seravezza (Lucca) il 13 dicembre del 2024 occasione della partita di Coppa Italia tra Viareggio e Massese. Secondo quanto ricostruito, i tifosi con sciarpe, cappelli e occhiali da sole indossati in modo da nascondere il volto, hanno rifiutato di fornire le generalità e hanno offeso gli agenti. Inoltre avrebbero danneggiato il muro di una villa privata con una scritta contro la Massese e inneggiante alla formazione viareggina. I 12 tifosi, di età compresa tra 29 e 50 anni, sono stati denunciati per danneggiamento in concorso, rifiuto di generalità e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per volto travisato in luogo pubblico. Pochi giorni prima della partita, con un comunicato, gli ultras avevano protestato contro la decisione di far giocare la partita in un campo neutro, visto anche il divieto di trasferta imposto dal prefetto alla tifoseria massese, e avevano comunicato che avrebbero boicottato l'incontro.