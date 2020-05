Protocollo sanitario, concluso l'incontro Figc-Cts: il verdetto spetterà al ministero della Salute

IN ATTESA DEL VERDETTO

Si è concluso l'incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile e la Federcalcio sui protocolli di ripresa degli allenamenti di gruppo e dei campionati. La riunione è durata un'ora e mezza e ora - si apprende da fonti sportive - il Cts presenterà una relazione al ministero della Salute.

Secondo le prime indiscrezioni sono stati trattati i temi più caldi, come la disponibilità dei tamponi e la gestione dei casi di positività. Il Cts non si è espresso con indicazioni specifiche. Prima presenterà una relazione al ministro Speranza, poi arriveranno le decisioni. La Figc, dal canto suo, ha dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere tutte le problematiche (tra cui, ad esempio, la mancanza di tamponi in alcune regioni). La Federazione ha inoltre messo sul tavolo l'esperienza tedesca sulla gestione delle positività, per capire se può essere applicata in Italia oppure se le misure dovranno essere più restrittive. Come previsto si è trattato dunque di un incontro interlocutorio, in attesa dei pareri del Governo una volta che avrà ricevuto la relazione.