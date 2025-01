Calcagno: "Redistribuzione risorse tema che riguarda anche i top club"

"Oggi competi solo se hai determinati fatturati, la concentrazione di ricchezze in mano a così pochi club non solo nei campionati nazionali ha fatto sì che nelle prime 10 al mondo non ci sono più club italiani". Lo ha detto il presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato. "Da un lato quindi dobbiamo salvaguardare la nostra parte apicale, le squadre che partecipano alla Champions o al Mondiale per Club danno forza al nostro movimento, ma non possiamo non affrontare il tema su come redistribuire le risorse anche ai massimi livelli", ha aggiunto.