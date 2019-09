"Simone Verdi, non è un mistero, era la prima scelta per rafforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo. Lo abbiamo cercato con pazienza e tenacia, senza lesinare alcun tipo di sforzo, sino all'ultimo giorno di trattative, in attesa che tutti gli incastri del calciomercato potessero permetterci di definire questa operazione, perché al di là delle capacità tecniche di Simone che tutti conoscono noi apprezziamo molto anche le sue doti umane e la serietà professionale". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, saluta il nuovo acquisto granata Simone Verdi. "Sono qualità che gli permetteranno di inserirsi presto e bene nel Toro, in un ambiente che Verdi già conosce essendo stato con noi, a inizio carriera, dal 2011 al 2013. Percià a nome di tutta la Società - aggiunge - sono felice di accogliere Simone Verdi con il più caloroso benvenuto. Anzi, bentornato tra noi! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".