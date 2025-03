Cagliari, Zortea: "Dura contro avversari di alta classifica"

Nadir Zortea ha analizzato la sconfitta contro la Roma in conferenza stampa. "L'avevamo preparata bene, abbiamo concluso di più delle altre partite - ha spiegato l'esterno del Cagliari -. Oggi ho tenuto una posizione diversa, più centrale rispetto a Zappa e giocato più basso con più spazio". "Nelle ultime partite non ho mantenuto la qualità che mi pongo come standard ma fisicamente non sono mai calato - ha aggiunto -. Ora abbiamo due settimane per recuperare". "Gli ultimi impegni che abbiamo avuto sono stati complicati, abbiamo affrontato tante avversarie di alta classifica", ha continuato. Poi sulla mancata convocazione in Nazionale: "Ho sempre fatto il massimo ma nel mio ruolo ci sono tanti giocatori forti, la nazionale non dipende da me. No, non mi ha dato fastidio. Ci speravo assolutamente, non mi senti però ferito nell’ego, il Cagliari è la cosa più importante".