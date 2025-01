A due giorni dalla trasferta di campionato contro il Torino, gara in programma venerdì sera che aprirà la 22/a giornata, nuova seduta di allenamento per il Cagliari. Agli ordini di mister Nicola e del suo staff, palestra e campo per i rossoblù: esercitazioni dedicate alla forza, poi focus sulla tattica ed una partita giocata su campo ridotto. Zito Luvumbo ha proseguito il lavoro personalizzato.