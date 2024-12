Cagliari, rosa al completo per provare a fermare l'Atalanta

Tutta la rosa a disposizione dell'allenatore Davide Nicola in vista della gara di sabato alla Domus tra Cagliari e Atalanta, fischio di inizio alle 15. Il mister ha recuperato anche Lapadula e, in teoria, potrebbe riproporre il modulo a due punte già visto con il Verona. Ma i numeri (nove vittorie consecutive in campionato) e la classifica dell'Atalanta dovrebbero convincere il tecnico a coprirsi di più optando per un centrocampo più folto (Marin trequartista una delle idee) e scelte prudenti sulle fasce. Per questo, sulla sinistra, Nicola potrebbe ancora puntare sulla catena Obert-Augello, con Luvumbo pronto a entrare a partita iniziata. In campo per il Cagliari tre dei quattro ex nerazzurri: Adopo dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Makoumbou in mediana. Conferme in vista per Zortea a destra e Piccoli davanti. Partenza dalla panchina invece per Palomino. Domus verso il tutto esaurito: posti prenotati sugli spalti sempre più vicini a quota sedicimila.