Cagliari, Pisacane: "Sconfitta che fa male: volevamo fare uno step in classifica"

Gli alibi? "Alcuni giocatori non li abbiamo - ha spiegato - e forse potevano darci di più, ma sono fiducioso, penso che quando si recuperano giocatori fondamentali le cose potranno andare meglio". L'assenza di Luperto? "Sicuramente ci sarà utile, lo aspettiamo, al momento in queste partite non ho trovato il giocatore che conoscevamo. Ma fa parte di quelle situazioni che possono capitare. Un allenatore può fare le sue scelte, non è ilcaso di farne un dramma". Felici a partita iniziata? Per me uno spacca partite: a Verona ha fatto gol, oggi un assist".