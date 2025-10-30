Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Sconfitta che fa male: volevamo fare uno step in classifica"

30 Ott 2025 - 21:44
Questa volta, niente rimonta. E Fabio Pisacane prova a capire cosa stia succedendo al suo Cagliari: "Primi quaranta minuti bene - ha detto - abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Da quel momento in poi il Sassuolo ha preso coraggio. Dispiace perché volevamo fare uno step per una classifica migliore".

Gli alibi? "Alcuni giocatori non li abbiamo - ha spiegato - e forse potevano darci di più, ma sono fiducioso, penso che quando si recuperano giocatori fondamentali le cose potranno andare meglio". L'assenza di Luperto? "Sicuramente ci sarà utile, lo aspettiamo, al momento in queste partite non ho trovato il giocatore che conoscevamo. Ma fa parte di quelle situazioni che possono capitare. Un allenatore può fare le sue scelte, non è ilcaso di farne un dramma". Felici a partita iniziata? Per me uno spacca partite: a Verona ha fatto gol, oggi un assist".

