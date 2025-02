Cagliari, Pavolettti: "Siamo in buone mani, seguire Nicola al 100%"

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a Radio Serie A: "Poche persone secondo me potevano prendere lo scettro di Ranieri, ma anche per avere credibilità non solo ai nostri occhi ma anche a quelli della tifoseria e il mister Davide Nicola secondo me ci sta riuscendo veramente alla grande. È una persona di valori, molto semplice, ti guarda in faccia e ti dice cosa pensa, poi magari può avere ragione oppure no, però te la dice credendoci e quindi quella cosa dentro di noi ha fatto bene, abbiamo respirato subito cose positive e quindi non abbiamo sentito questo stacco da Ranieri. Il mister non ha voluto forzare la situazione soprattutto con chi era rimasto dall'anno scorso e giorno dopo giorno ha centrato l'obiettivo. Poi lavora molto bene, ci stiamo trovando bene anche nella tipologia di lavoro sul campo e quindi ci sono stati vari fattori che ci hanno fatto dire: “Siamo di nuovo in buone mani, seguiamolo al 100%”.