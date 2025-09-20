Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, partenza super: meglio di così solo ai tempi di Riva

20 Set 2025 - 12:14

Una partenza che rimarrà nella storia rossoblù: in Serie A meglio di così, nelle prime quattro gare, solo il Cagliari di Gigi Riva. Seconda vittoria consecutiva, sette punti in quattro partite e, per una notte, terzo posto. Se si guarda il numero che compare in classifica accanto al Cagliari, si eguaglia il record dell'anno dello scudetto e della stagione successiva. Anche nel 1969-70 e nel 1970-71, sette punti. Ma con le attuali regole sarebbero stati dieci perché frutto di tre vittorie e un pareggio. Per la cronaca il Cagliari aveva cominciato a razzo anche i campionati '66-67 (due vittorie e due pari) e '68-69 (due successi e un pareggio). Nel campionato a tre punti però è vero primato: superate anche le cifre di Ficcadenti nel 2011-2012, Bisoli nel 2010-2011 e Arrigoni nel 2004-2005 (6 in 4 gare). È il sogno di fine estate del Cagliari e del suo allenatore esordiente Fabio Pisacane. Ma è anche la resurrezione, alla 350esima gara in A, di un giocatore dato da molti per finito dopo Roma, Fiorentina e Benfica: Belotti. Proprio il Gallo rossoblù (c'era un Gallo anche tra i giallorossi) è stato, con una doppietta, il protagonista della prima vittoria in trasferta della stagione, a Lecce: rete di apertura su assist del sempre più sorprendente Palestra e poi rigore decisivo procurato e realizzato. Ieri notte la squadra è rimasta a Lecce. Il volo charter che avrebbe dovuto riportare il Cagliari a casa dall'aeroporto di Brindisi sarebbe dovuto partire all'una del mattino di sabato. Ma durante le prime operazioni di preparazione alla partenza - con la squadra ancora allo stadio di Via del Mare - l'equipaggio del volo ha riscontrato un problema tecnico sull'aereo. La partenza è stata riprogrammata - sempre da Brindisi - con un nuovo volo charter per questo pomeriggio. La ripresa degli allenamenti, inizialmente fissata per questa mattina in vista della Coppa Italia, si terrà domenica, al mattino. Martedì arriva a Cagliari il Frosinone, poi sabato c'è l'Inter alla Domus.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:30
Bologna, arriva il Genoa

Bologna, arriva il Genoa

01:46
Domani Lazio-Roma

Lazio-Roma: Sarri sogna l'aggancio nel derby con Gasp

01:58
Il Milan a Udine

Il Milan a Udine

02:10
Oggi Verona-Juventus

Oggi Verona-Juventus

01:40
Di Gregorio titolare

Di Gregorio titolare

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH DONNARUMMA PRE NAPOLI DICH

Donarumma: "Il mio desiderio era di venire qui, l'unica cosa che volevo "

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Juve, l'ex Toni: "Vlahovic ha un'unica colpa: guadagna troppo. Ma..."
14:29
Lazio, Pedro: "Derby chance per ripartire"
13:39
Parma, lesione alla coscia destra per Valenti
13:19
Sassuolo, Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà gara difficilissima"
12:14
Cagliari, partenza super: meglio di così solo ai tempi di Riva