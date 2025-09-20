Cagliari, partenza super: meglio di così solo ai tempi di Riva

Una partenza che rimarrà nella storia rossoblù: in Serie A meglio di così, nelle prime quattro gare, solo il Cagliari di Gigi Riva. Seconda vittoria consecutiva, sette punti in quattro partite e, per una notte, terzo posto. Se si guarda il numero che compare in classifica accanto al Cagliari, si eguaglia il record dell'anno dello scudetto e della stagione successiva. Anche nel 1969-70 e nel 1970-71, sette punti. Ma con le attuali regole sarebbero stati dieci perché frutto di tre vittorie e un pareggio. Per la cronaca il Cagliari aveva cominciato a razzo anche i campionati '66-67 (due vittorie e due pari) e '68-69 (due successi e un pareggio). Nel campionato a tre punti però è vero primato: superate anche le cifre di Ficcadenti nel 2011-2012, Bisoli nel 2010-2011 e Arrigoni nel 2004-2005 (6 in 4 gare). È il sogno di fine estate del Cagliari e del suo allenatore esordiente Fabio Pisacane. Ma è anche la resurrezione, alla 350esima gara in A, di un giocatore dato da molti per finito dopo Roma, Fiorentina e Benfica: Belotti. Proprio il Gallo rossoblù (c'era un Gallo anche tra i giallorossi) è stato, con una doppietta, il protagonista della prima vittoria in trasferta della stagione, a Lecce: rete di apertura su assist del sempre più sorprendente Palestra e poi rigore decisivo procurato e realizzato. Ieri notte la squadra è rimasta a Lecce. Il volo charter che avrebbe dovuto riportare il Cagliari a casa dall'aeroporto di Brindisi sarebbe dovuto partire all'una del mattino di sabato. Ma durante le prime operazioni di preparazione alla partenza - con la squadra ancora allo stadio di Via del Mare - l'equipaggio del volo ha riscontrato un problema tecnico sull'aereo. La partenza è stata riprogrammata - sempre da Brindisi - con un nuovo volo charter per questo pomeriggio. La ripresa degli allenamenti, inizialmente fissata per questa mattina in vista della Coppa Italia, si terrà domenica, al mattino. Martedì arriva a Cagliari il Frosinone, poi sabato c'è l'Inter alla Domus.