Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola ha commentato il 4-1 al Lecce: "Questa è una vittoria importante contro una squadra organizzata in cui abbiamo subito gol alla prima occasione concessa. Nel secondo tempo, anche grazie ai cambi, abbiamo reagito bene e ho sempre detto che c'è bisogno di tutti". Il gruppo ha fatto la differenza: "Per me è importante, questa squadra non può fare a meno di 18 giocatori, Gaetano e Pavoletti sono un esempio".