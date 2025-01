Cagliari, Nicola: "Torino squadra qualitativa e che gioca un buon calcio"

Davide Nicola si prepara a giocare la sfida con il Torino sapendo che il Cagliari sta vivendo uno dei momenti migliori della sua stagione. Il tecnico dei sardi ha fatto il punto in vista del match con i granata in programma il prossimo 24 gennaio: "Luvumbo è ancora out, ma sta facendo progressi. Spero in qualche settimana di averlo a disposizione. Il Torino? Squadra qualitativa, preparata, che gioca un calcio propositivo. Dovremo avere la capacità di essere coraggiosi. Conosco lo stadio, dovremo essere resilienti nella capacità di adattamento alle fasi di gioco ed all'ambiente".