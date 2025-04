Cagliari, Nicola: "Peccato per quella chance"

"Io credo che nel primo tempo non abbiamo fatto male. Non abbiamo avuto lo stesso baricentro, non siamo riusciti a giocare sempre come avevamo provato. Nei primi 20 minuti abbiamo sbagliato i tempi di aggressività, come se non avessimo coraggio nell'aggredire. L'Inter è una squadra di qualità, è chiaro che non è facile e che ci sia una diversità. Però volevamo venirci a giocare la partita con lo spirito di chi sa che non può andare a Milano e vivacchiare. Paradossalmente dopo il gol subito abbiamo avuto una grande occasione, lì dobbiamo migliorare. Poi nel secondo tempo abbiamo messo a posto un paio di cose, ho visto una squadra che se l'è giocata a viso aperto, ovviamente con le nostre qualità. Sul 2-1 senza il gol di Bisseck o il salvataggio di De Vrij avremmo potuto creare ulteriori problemi, però la squadra è cresciuta a livello di piglio". Così Davide Nicola in conferenza stampa dopo il ko con l'Inter.