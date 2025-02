Cagliari, Nicola: "Col Parma uno scontro diretto importante"

Molta curiosità intorno al nuovo arrivato Coman: "Ama giocare a sinistra, ma può farlo anche a destra, come Luvumbo e Felici. Questo ci dà la possibilità di cambiare posizioni a partita in corso per avere ulteriori soluzioni, abbiamo elementi duttili in grado di determinare. Florinel ha giocato l'ultima partita l'8 dicembre ma si è sempre allenato, sta bene e deve solo integrarsi nel gruppo e in un nuovo tipo di calcio. Tutti devono avere l'ambizione di incidere, così si merita di essere impiegati maggiormente". Luvumbo? "Si è allenato per la prima volta con il gruppo in settimana, verrà con noi per respirare di nuovo l'aria della partita, e magari potrà anche tornare utile, ma se si aggrega è perché riteniamo sia idoneo a entrare seppur per uno spezzone".