Cagliari, Nicola: "A Firenze con tutto il nostro coraggio"

Il primo pensiero è per Bove. "Quando sono iniziate ad arrivare le prime notizie confortanti - ha detto il tecnico Davide Nicola alla vigilia di Fiorentina-Cagliari - è stato un grandissimo sospiro di sollievo, un piacere immenso per la persona. Da questo momento in poi ridondare ciò che è accaduto ad Edoardo credo sia ingiusto, non gli faccia bene. Ora sta meglio con le persone che gli stanno più vicine, con i medici, sarà lui a decidere il suo percorso". Testa subito alla partita: tutti sull'aereo per Firenze, tranne Lapadula, infortunato. "La Fiorentina è una squadra che va a punti da 9 gare, arriva da 7 vittorie consecutive in campionato - ha sottolineato il mister- Non può essere un caso ovviamente: ha un mix che funziona alla perfezione. È una squadra molto qualitativa, con un'identità di gioco precisa. Sta performando sia nel gruppo che nei singoli: Kean, De Gea, Adli, costituiscono una cerniera centrale di esperienza e qualità. Sono una squadra dinamica. Noi - chiarisce Nicola - dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista: con coraggio, portando il nostro gioco, le nostre idee, bravi a far ancora meglio ciò che abbia migliorato. Sarà un bel test, sono curioso".