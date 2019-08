"Siamo emozionati, c'è grande voglia di iniziare un percorso in un'annata piena di contenuti. Vogliamo che sia una stagione con i fiocchi, con tante soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi". Così il tecnico del Cagliari Rolando Maran alla vigiglia dell'esordio in campionato contro il Brescia. "Sicuramente il livello complessivo della rosa si è alzato. A una buona base di partenza si sono aggiunti calciatori che hanno migliorato il tasso tecnico - ha proseguito - Tutto ciò dev'essere una spinta, vogliamo dimostrare di essere forti. Avvertiamo grande entusiasmo, dobbiamo alimentarlo e trascinare il pubblico, cercare la prestazione consapevoli delle difficoltà dell'impegno: contro una neopromossa che ha molte motivazioni non è mai facile. Il Brescia si schiera in un modo speculare al Cagliari. Avrà entusiasmo, è stata l'ultima squadra a conquistare la promozione. Dovremo essere bravi a non cadere in errori di valutazione e di approccio alla partita".