"La squadra è riuscita a tirar fuori una prestazione di carattere. Venivamo da un momento difficile, avevamo perso le prime due in casa, siamo venuti a cercare fortemente questa vittoria". E' questa l'analisi del tecnico del Cagliari Rolando Maran dopo il successo ottenuto in campionato in casa del Parma. "La cosa positiva è che siamo cresciuti nel corso della partita, segnando quattro gol, dato che uno è stato annullato per una inezia. Fare quattro reti contro una buona squadra non è semplice - ha aggiunto ai microfoni di Radio 1 Rai - Noi dobbiamo bruciare le tappe, questa squadra insieme si è allenata poco, poi gli infortuni all'inizio hanno un po' condizionato, anche se quello di Radja (Nainggolan, ndr) non è grave. Questo ha anche un po' cambiato la fisionomia della squadra. Dobbiamo lavorare molto e bruciare le tappe".