Rolando Maran dopo il 3-1 del Cagliari contro il Genoa: "La squadra ha capito che per vincere le partite bisogna dare sempre il 200%. In ogni partita si sviluppano diversi momenti, oggi avevamo il peso di non vincere da un po' in casa e ci siamo riusciti". La squadra è cresciuta: "Abbiamo fatto meglio rispetto a Parma, ma abbiamo preso un gol nel momento in cui non stavamo soffrendo. Grandissima reazione, abbiamo voluto questa vittoria credendoci e andandola a prendere con forza". In gol Simeone: "Incarna lo spirito di questa squadra, si è subito calato nella realtà con lo spirito giusto qui al Cagliari".