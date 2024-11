CAGLIARI, IL DS BONATO: "DELUSI PER LA GESTIONE DEI CARTELLINI. RIGORE EPISODIO DUBBIO"

Dopo la sconfitta con la Lazio, segnata dal rigore su Pellegrini e dalle espulsioni di Mina e Adopo, per il Cagliari ai microfoni non si è presentato il tecnico Davide Nicola, ma il ds Nereo Bonato. "C'è del malcontento e della delusione per come è stata gestita la gara da parte dell'arbitro - ha dichiarato puntando il dito contro Ayroldi -. L'arbitraggio ci ha penalizzato nella gestione dei cartellini che alla lunga hanno portato alle due espulsioni". "In una gara tranquilla, otto ammoniti sembrano quasi impossibili - ha aggiunto -. Va sottolineato perché la squadra ha fatto una prestazione importante". "La gestione delle situazioni post rigore non ci è piaciuta - ha continuato il dirigente rossoblù -. Sull'ammonizione di Mina l'arbitro è di spalle e non vede, poi il secondo rosso ci penalizza molto". "Serviva più lucidità e tranquillità nella gestione delle situazioni, non era necessario essere così fiscali - ha proseguito Bonato -. Ho parlato con l'arbitro e gli abbiamo fatto presente che la gestione dei cartellini non era equa. Tante situazioni su Luvumbo non sono state gestite alla stessa maniera. Con molta educazioni abbiamo voluto manifestare il nostro malcontento". "Il rigore? Anche quell'episodio è difficile da decifrare. La sensazione è che lo stesso Pellegrini entri a gamba tesa su Zortea che sta cercando di rinviare - ha spiegato ancora -. Già quella situazione ha creato dubbi e dissapori". "Quello che è successo dopo ci penalizzerà molto anche nelle prossime gare. Ci deve essere la capacità di leggere le situazioni e non bisogna infierire - ha concluso -. Torniamo a Cagliari sentendoci penalizzati".