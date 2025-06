Cagliari, Giulini: “Questo è il momento di Pisacane”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico dei rossoblu Fabio Pisacane. “Ci sono momenti della vita e questo è il suo momento. Non volevamo certo rischiare di perderlo” così Giulini ha spiegato la scelta di puntare sull’ex tecnico della Primavera, vincitore della Coppa Italia la scorsa stagione. Una scelta che ha portato alla separazione con il ds Bonato: “Nereo non sposava completamente la scelta Pisacane, la considerava una scommessa. Per noi, invece, non lo è, per questo ci è sembrato giusto separarci”. Tornando invece a Pisacane, Giulini ha voluto aggiungere: “Fabio ha fame e conoscenza, è cresciuto tanto. È una scelta che viene da dentro, è l’ultimo passo vero il modello identitario che cerchiamo da anni”.