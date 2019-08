Cagliari in Cina con l'ex capitano Daniele Conti e una delegazione rossoblù. La società sarà ospite a Xiapu, nella regione del Fujian: è la prima volta di un club di Serie A in quel territorio. Parteciperà a una serie di eventi e incontri al centro di una collaborazione calcistica, economica e culturale. La "squadra" sarà composta, oltre che da Conti in qualità di coordinatore tecnico della primavera, da Mario Passetti (direttore generale), Bernardo Mereu (responsabile Cagliari Football Academy) e Claudia Balu (Business Development Manager).