CAGLIARI CELEBRA GLI 80 ANNI DI GIGI RIVA

Al via da oggi la Gigi Riva football week, una settimana di eventi e celebrazioni dedicati all'ottantesimo compleanno di Luigi "Gigi" Riva, "emblematica figura del calcio italiano e simbolo per la Sardegna". Dal 5 al 10 novembre, a Cagliari sono previste manifestazioni ospitate in luoghi iconici della città, con l'obiettivo di rendere omaggio non solo al grande sportivo, ma anche all'uomo che ha saputo incarnare profondamente i valori e lo spirito della terra sarda. La serata inaugurale di oggi proseguirà con l'apertura straordinaria del Museo Cagliari 1920 allestita all'Unipol Domus, evento intitolato "Un sardo nato in Lombardia", che prevede un dialogo tra Giorgio Porrà, Riccardo Milani e Jacopo Cullin sul legame tra Riva e la Sardegna. Mercoledì 6 novembre, la Manifattura Tabacchi inaugurerà La Corte, centro nevralgico della manifestazione, in cui troveranno spazio attività di street soccer, esposizioni di murales e contenuti artistici dai social media, oltre a una mostra immersiva intitolata "Luigi", che offre un approfondimento sulla vita del campione. In onore del legame tra Riva e la città, nella giornata di giovedì 7, alle 12 il Comune di Cagliari dedicherà un albero simbolico al campione. La Gigi Riva football week si concluderà domenica 10 novembre con una giornata dedicata allo Street soccer alla Manifattura Tabacchi e i campi dell'Ossigeno, con sfide aperte a tutti dalle 10 alle 20. In serata, alle 20, il Notorious Cinemas offrirà un'ultima proiezione gratuita del film "Nel nostro cielo un rombo di tuono", in un tributo conclusivo alla leggenda di Gigi Riva. Come il Comune di Cagliari, anche il Comune di Leggiuno, paese natale di Riva, ha concesso il proprio patrocinio all'iniziativa, riconoscendo il valore e l'importanza di questo tributo.