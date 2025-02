Aspettando il big match tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, quattro le partite per la 22/a giornata di Bundesliga giocate oggi. Cade ancora il Borussia Dortmund, 2-0 in casa del Bochum. Vittoria esterna del Friburgo per 1-0 a St. Paili, mentre il Wolfsburg passa per 2-1 a Stoccarda. Infine successo esterno del Borussia Moenchengladbach per 2-1 in casa dell'Union Berlino.