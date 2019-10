Bundesliga: il VAR rallenta il Wolfsburg, solo 0-0 con l’Augsburg

GERMANIA

Il Wolfsburg non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Augsbrug penultimo in classifica, con la squadra di Glasner che resta a 17 punti in classifica, al secondo posto insieme al Friburgo, a una sola lunghezza di distanza dal Bayern Monaco capolista. Wolfsburg che fa la partita, ma non crea molto e si vede annullare dal direttore di gara dopo controllo con il VAR un gol di Joao Victor all’84’ per una posizione di fuorigioco.

WOLFSBURG-AUGSBURG 0-0

La differenza in classifica è notevole tra le due squadre come rendimento in questa primissima parte di stagione e così anche l’interpretazione della gara in campo è diversa. Il Wolfsburg mantiene il controllo del possesso palla, senza però creare particolari ansie alla difesa ospite, se non in avvio una conclusione angolata di Klaus ben respinta da Koubek. Le emozioni del primo tempo si esauriscono qui, il ritmo della partita è spezzettato e la qualità tecnica si perde nelle interruzioni della sfida. Ripresa in cui la situazione non cambia, il Wolfsburg tiene il pallone, l’Augsburg è ostinato nel suo ordine tattico e quando prova a pungere in ripartenza manca sempre la misura giusta nelle giocate. All’84’ Wolfsburg che trova il gol, rimessa lunga in area, pallone respinto e che viene rimesso dentro, Joao Victor aggancia e infila all’angolino. Interviene però il VAR e dopo revisione di qualche minuto il direttore di gara annulla per fuorigioco proprio del marcatore, impedendo al risultato di sbloccarsi.