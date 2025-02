Bundesliga, il St. Pauli cambia inno? L'autore del brano vicino a gruppi nazisti

Il club di Bundesliga del St. Pauli sta valutando se continuare a suonare il suo tradizionale inno da stadio dopo le recenti accuse di legami del paroliere con i nazisti. Il testo della canzone, 'Das Herz von St. Pauli' ('il Cuore di St. Pauli'), è stato scritto da Josef Ollig, le cui attività in tempo di guerra, finora sconosciute, sono state documentate in un podcast dal Museo St. Pauli. Il St. Pauli ha scelto quindi di non suonare la canzone prima della partita di Bundesliga contro il Friburgo di sabato, una decisione che ha causato divisioni tra i tifosi. Il club ha spiegato che condurrà ulteriori ricerche sulla canzone prima di prendere una decisione definitiva se riprendere a suonarla oppure no. amr 161343 Feb 2025