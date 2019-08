Bayer Leverkusen e Friburgo vincono ancora e balzano in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme al Borussia Dortmund a quota 6 dopo due giornate. Il Bayer ha vinto 3-1 a Dusseldorf segnando tutti i gol (il primo in realtà è un'autorete) nel primo tempo, mentre il Friburgo ha sbancato Paderborn ribaltando l'iniziale svantaggio con Waldschmidt, Petersen e Kwong Chang-Hoon. Bene anche il Gladbach (3-1 al Mainz) e l'Hoffenheim (3-2 al Werder Brema). Primo punto per l'Union Berlino che pareggia 1-1 sul campo dell'Augsburg.