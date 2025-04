"Mi sembra che i ragazzi che scendono in campo abbiano qualcosa in più da dirsi e da condividere. Mi sembra che abbiano un legame in campo che li porta tutti nella stessa direzione". Lo ha detto Gianluigi Buffon, ospite negli studi di Dazn, commentando la prova della Juventus dopo il pareggio con la Roma (1-1) in campionato. "Prima li vedevo un po' di più in difficoltà in campo, non vedevo un pensare allo stesso modo", ha aggiunto.